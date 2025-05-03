أنباء عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 في العراق..هل هذا الخبر حقيقة أم إشاعة؟

ترغب العديد من المواطنين والمواطنات في دولة العراق المستفيدين من راتب التقاعد لدى وزارة المالية التعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في مايو 2025 حيث تداولت أخبار في الأيام الأخيرة بوجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين بقيمة 100 ألف دينار عراقي وذلك بالتزامن مع حلول شهر مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم.

ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر مايو 2025

يريد الكثير من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين في دولة العراق التعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر مايو 2025 لذلك قد نفت وزارة المالية العراقية بشكل رسمي صحة هذه المعلومات المتداولة حيث أكدت عدم صدور أي قرار حكومي بشأن زيادة الرواتب التقاعدية سواء للمتقاعدين المدنيين أو العسكريين لذلك وزارة المالية قد نفت زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في مايو 2025 كنا صرحت الوزارة أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لا يزال ثابت عند 500 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق

يمكن الآن الاستعلام عن الراتب التقاعدي في العراق عن طريق وزارة المالية العراقية حيث وفرت لهم خدمة إلكترونية تتيح الاستعلام بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على النحو التالي:

في بداية الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي لدى وزارة المالية العراقية.

اختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

ثم تعبئة نموذج الاستعلام بالبيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المحافظة التي يتبع لها المتقاعد.

النقر على زر الاستعلام لعرض تفاصيل الراتب التقاعدي.

وبذلك يمكن للمتقاعدين التأكد من معلومات رواتبهم لشهر مايو 2025.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق