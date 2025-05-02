“رابط شغال” تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 والمستسكات اللازمة

تعتبر البطاقة التموينية في العراق، من أكثر الوثائق التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، نظير أنها توفر العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية والمواد الغذائية الضرورية، حتى أن هذه البطاقة يتطلب تحديثها من فترة لأخرى، من أجل استمرار الحصول على السلع والمواد التي توفرها الحكومة العراقية أمام كافة المواطنين المستفيدين، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات المعنية بتحديث البطاقة التموينية خلال السطور التالية.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة الخاصة بطلب تحديث البطاقة التموينية في محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

كذلك يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

مع اختيارك إلى خدمة “تحديث البطاقة التموينية”.

فيما يتطلب منك إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم.

مع إمكانية رفع الوثائق الحديثة والسارية لطلب عملية التحديث.

فيما يمكنك النقر على الموافقة على أحكام الخدمة.

الضغط في نهاية التحديث على زر “تأكيد”.

المستمسكات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية

أما عن المستمسكات اللازمة والواجب إحضارها لكي تقوم بتحديث البطاقة التموينية الخاصة بكافة المواطنين المستفيدين، على أن تكون سارية وصالحة، بناءً على ما يلي:-