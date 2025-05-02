ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق فور ظهورها

تعتبر طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة من أهم الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل متابعي دعم الرعاية الاجتماعية حيث يتزايد اهتمام المواطنين والمواطنات في دولة العراق عن موعد إعلان أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعي والتي لم تعلن حتى الآن من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وبانتظار صدور القوائم الرسمية نقدم لكم فيما يلي الطريقة الصحيحة للاستعلام عن الأسماء في مقال اليوم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات لذلك سوف نوضح طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك دخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح

الضغط على زر البحث لعرض النتيجة.

سوف تظهر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حال تم إعلانها.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

في بداية الأمر لضمان قبول طلب دعم الرعاية الاجتماعية، يجب توفر الشروط التالية: