رسميًا.. الحكومة الكويتية تُعلن فرض 5000 دينار غرامة فورية على جميع السيارات “التفاصيل هــنا”

فرضت وزارة الداخلية غرامة مرورية جديدة على كافة المخالفين من أصحاب السيارات، مؤكدة أن الغرامة بدأ تطبيقها منذ الشهر الماضي، فيما أنها أتاحت لكل عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يقوم بالقبض على المخالفين ومرتكبي الأفعال الجسيمة التي من بينها تخطي الإشارة الحمراء، وكذلك استعمال السيارة في غير المخصص لها، ناهيك عن رؤية المخالف متلبس بأي مخالفة يُعاقب عليها القانون المروري في الكويت.

فرض غرامات مرورية على مخالفي السيارات

وأكدت وزارة الداخلية، أن المخالفات التي يتم نقلها إلى المحكمة لا يجوز فيها الصلح بأي حال من الأحوال، حتى أن الغرامة تبدأ من 1000 دينار كويتي إلى 3000 دينار، مع الحبس بمدة تصل لعام ولا تتجاوز العامين في حالة القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر التي يذهب العقل، بالإضافة إلعقاقير المخدرة من القيادة، مشيرة إلى أنه إذا ارتكب صاحب المركبة مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات وعمل على إتلاف مصلحة ما أو التصادم في المارة مما يؤدي إلى إهدار روحة يتم فرض غرامة تبدأ من 2000 دينار كويتي إلى 5000 دينار كويتي مع الحبس من عامين لـ 5 أعوام.

ابتداء من 22 أبريل 2025 يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية وفقا للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور pic.twitter.com/q6Qif18HxF — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 1, 2025

إلزام صاحب المركبة بالعمل في الجهات الحكومية

وأوضح القانون المروري أن المحكوم عليه يقوم بالعمل لصالح جهة ما دون تقاضيه أي مقابل، مع مراعاة بأن يكن العمل مناسبًا لمهنته، فيما تصل فترة العمل لعام ولا تتجوز الـ 8 ساعات يوميًا، مع إلزامه بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة التي يقوم بإرتكابها المحكم عليه وذلك برد الشئ إلى أصله مرة أخرى أو إجباره أو التعويض عنه بأي صفة من الصفات دون الإخلال بذلك من قبل صاحب المركبات العامة والخاصة.

كيفية الإستعلام عن مخالفات المرور بالكويت

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الإستعلام عن المخالفات المرورية داخل دولة الكويت، فعليك اتباع الأتي:-