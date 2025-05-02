خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من الموقع الرسمي بدون زيارة الفرع

يرغب العديد من العملاء في فتح حساب داخل بنك الخرطوم كونه من أهم البنوك العاملة في الدولة السودانية، ويقدم الكثير من المعاملات والخدمات المصرفية التي يحتاج إليها العملاء، حتى أن البنك يستقطب العملاء المقيمين والمغتربين، بهدف التسهيل عليهم في إنهاء الإجراءات والمعاملات المالية دون زيارة الفرع، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم بالنسبة للمقيمين والمغتربين بمختلف ولايات السودان، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي في البداية.

مع إمكانية تحديد اللغة المناسبة لكل عميل متقدم.

ليتم اختيار خدمة “إنشاء حساب جديد”.

ويتطلب اختيار نوع الحساب جاري أو توفير.

مع استكمال باقي المعلومات الشخصية المطلوبة.

الموافقة على أحكام ومعايير البنك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تقوم إدارة البنك بمراجعة الطلبات المقدمة والعمل على اختيار العملاء المؤهلين للقبول في امتلاكهم حساب بنكي.

ما هي شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم؟

وجاءت أبرز الشروط الخاصة بطلب فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم وأمام العملاء، بناءً على النحو الأتي:-