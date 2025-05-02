عاجل صرف راتب التقاعد في العراق لشهر مايو 2025 بهذا الموعد وآلية الاستعلام وحقيقة زيادة رواتب المتقاعدين

راتب التقاعد في العراق لشهر مايو 2025 يُتوقع صرفه في بداية الشهر حسب المواعيد المعتادة، ويمكن الاستعلام عنه بسهولة عبر الموقع الرسمي أو التطبيقات المصرفية، أما عن الزيادات في الرواتب، فلا توجد حتى الآن قرارات رسمية تؤكد ذلك، بانتظار ما ستسفر عنه مناقشات الحكومة بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين، وينتظر آلاف المتقاعدين في العراق بفارغ الصبر موعد صرف راتب التقاعد لشهر مايو 2025، وسط تساؤلات متزايدة حول آلية الاستعلام عن الرواتب وحقيقة وجود زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين لهذا الشهر.

موعد صرف راتب التقاعد في العراق لشهر مايو 2025

بحسب الجدولة المعتادة من هيئة التقاعد الوطنية، يُتوقع أن يبدأ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، مع إمكانية التقديم أو التأخير ليوم أو يومين بناءً على الجوانب التقنية والإدارية أو المناسبات الرسمية.

وتشمل عملية الصرف كافة شرائح المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، ممن تصرف لهم الرواتب عبر البطاقات الذكية مثل كي كارد (Qi Card) أو الماستر كارد.

آلية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكن للمتقاعدين أو ذويهم الاستعلام عن صرف راتب التقاعد من خلال الطرق التالية:

الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية: عبر الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل الدخول باستخدام بيانات المستفيد.

تطبيقات الدفع الإلكتروني: مثل “تطبيق مصرف الرافدين” أو “تطبيق كي” حيث تظهر بيانات الصرف فور تحويل الراتب.

الاتصال على الخط الساخن التابع للهيئة أو زيارة أحد فروعها المنتشرة في المحافظات للاستعلام اليدوي.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في مايو 2025

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا غير مؤكدة بشأن زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين ابتداءً من مايو 2025، إلا أن هيئة التقاعد الوطنية لم تصدر أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذا التقرير يؤكد هذه الزيادة.

ووفق مصادر حكومية، فإن مشروع تعديل سلم الرواتب التقاعدية ما زال قيد الدراسة، ويُنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيله رسميًا في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء والبرلمان العراقي لاحقًا خلال العام