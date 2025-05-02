بكبسة زر ” فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين: خطوات سهلة وخدمة رقمية متطورة

في خطوة تعكس توجه بنك الخرطوم نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات المصرفية، أصبح بإمكان العملاء فتح حساب بنكي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وتأتي هذه الخدمة استجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية الرقمية في السودان، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتغير احتياجات العملاء.

مميزات فتح الحساب أون لاين

يتيح بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب شخصي من خلال منصته الإلكترونية الرسمية أو تطبيقه “بنكك”، مع توفير باقة من الخدمات التي تشمل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، وغيرها من العمليات المصرفية اليومية، وتتم عملية فتح الحساب بشكل سريع وآمن، ما يوفر الوقت والجهد على العملاء داخل السودان وخارجه.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

لفتح الحساب، يتعين على المستخدم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق “بنكك“.

اختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة (الاسم، رقم الهوية، العنوان، رقم الهاتف).

تحميل نسخة من المستندات الرسمية (بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر).

تأكيد رقم الهاتف من خلال رمز يُرسل عبر رسالة نصية.

بعد مراجعة البيانات، يُفعّل الحساب ويتم إرسال بيانات الدخول.

الأمان وحماية البيانات من خلال بنك الخرطوم

يؤكد بنك الخرطوم أن المنصة الرقمية تعتمد على أحدث تقنيات التشفير لضمان حماية معلومات المستخدمين وخصوصيتهم، كما يشدد على أهمية عدم مشاركة بيانات الحساب مع أي جهة غير رسمية، لضمان أقصى درجات الأمان.

سبب توسيع الشمول المالي بالسودان

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي في السودان، حيث توفر خدمات البنك الرقمية فرصة للفئات غير القادرة على الوصول إلى الفروع التقليدية، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.