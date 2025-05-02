فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين في خمس خطوات بالرقم الوطني “Login Online وانت مكانك يا زول”

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في السودان، أصبح بإمكان المواطنين فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة تامة ومن دون الحاجة لزيارة أحد الفروع، فقد أطلق البنك خدمة إلكترونية جديدة تتيح فتح الحساب أون لاين باستخدام الرقم الوطني فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من الشمول المالي في البلاد، وفيما يلي خطوات فتح الحساب بالتفصيل.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين في خمس خطوات بالرقم الوطني

الخطوة الأولى تبدأ بزيارة الموقع الرسمي لـبنك الخرطوم عبر الرابط التالي:

1. بمجرد الدخول، يمكن للمستخدم اختيار “فتح حساب جديد أون لاين” من الصفحة الرئيسية.

2. إدخال الرقم الوطني وتأكيد الهوية

بعد اختيار الخدمة، يُطلب من المستخدم إدخال الرقم الوطني الخاص به بدقة، و يقوم النظام تلقائيًا بربط البيانات مع السجل المدني لتأكيد هوية مقدم الطلب وضمان صحة المعلومات.

3. استكمال البيانات الشخصية

في هذه الخطوة، يُطلب من العميل تعبئة بعض البيانات الإضافية مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان الحالي، والوظيفة. من الضروري التأكد من صحة هذه البيانات لتجنب أي مشاكل مستقبلية في تفعيل الحساب أو استلام الخدمات.

4. رفع صورة الهوية والتقاط صورة شخصية

يُطلب من المستخدم رفع نسخة إلكترونية واضحة من بطاقة الرقم الوطني، بالإضافة إلى التقاط صورة شخصية فورية (Selfie) عبر الهاتف أو الكمبيوتر، كخطوة للتحقق البيومتري من الهوية.

5. تأكيد الطلب واستلام رقم الحساب

بمجرد إتمام الخطوات السابقة، يقوم النظام بمراجعة البيانات المقدمة، وفي حال الموافقة يتم إرسال رقم الحساب البنكي الجديد عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني خلال دقائق، ويصبح بإمكان العميل البدء في استخدام الحساب مباشرة عبر تطبيق بنك الخرطوم أو الخدمات المصرفية الإلكترونية.