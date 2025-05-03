هام للسودانيين.. بنك فيصل الإسلامي يحذر جميع عملائه الان

أصدر بنك فيصل الإسلامي، تنويهًا هامًا لجميع عملائه الكرام، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالرقم البنكي الموحد في مكان أمن يمكن العودة إليه، ناهيك عن أنه إذا تم فقدان الرقم السري يتسبب ذلك في صعوبات بالمستقبل، بالإضافة إلى أن الحاجة للرقم السري يكون عند حدوث تحديثات أو تغييرات بالتطبيق المصرفي، وكذلك إذا تم إنهاء الخدمات الإلكتروني فيحتاج العميل إلى رقم سري خاص بالحساب البنكي داخل بنك فيصل الإسلامي.

تنبيه هام من بنك فيصل الإسلامي

وأوضح بنك فيصل الإسلامي، أن الرقم البنكي الموحد يعتبر من أهم المعلومات الشخصية المرتبطة بالحساب المصرفي، كونه يمثل العامل الرئيسي للعميل داخل الحساب البنكي، ناهيك عن أن العميل أو المستخدم يحتاج إلى الرقم السري إذا جاء وقت تحديث تقني على التطبيق أو إنهاء خدمة إلكترونية تابعة له من خلال التطبيق، لكن أرسل البنك رسالة إلى جميع عملائه الكرام بأنة يمكن استعادة كلمة السر أو أي معلومة بنكية بسهولة، بناءً على مجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في الفقرة التالية.

خطوات استرجاع كلمة السر في بنك فيصل الإسلامي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من استعادة كلمة السر الخاص بكل عميل داخل بنك فيصل الإسلامي، بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك فيصل الإسلامي.

مع إدخالك إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل والمرتبط بالحساب المصرفي.

فيما يمكنك النقر على زر “استعادة الرقم البنكي الموحد”.

بعدها سيتم استخراج كلمة السر الخاص بكل عميل.

بحيث يتمكن حينها من إنهاء الخدمات الإلكترونية وكافة المعاملات المصرفية من داخل التطبيق.

إجراءات فتح حساب داخل بنك فيصل الإسلامي

ويتطلب من العميل راغب فتح حساب داخل بنك فيصل الإسلامي، بعض الإجراءات الهامة التي من بينها الأتي:-