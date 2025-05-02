نتيجة اللوتري.. أعرف نتيجتك في منحة أمريكا المجانية الان

مع اقتراب موعد إعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي تزداد التساؤلات من قبل المواطنين المتقدمين علي اللوتري الأمريكي بمعرفه خطوات الاستعلام علي النتائج والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها السبت 3 مايو 2025، يتم تنظيم اللوتري او برنامج الهجرة العشوائية سنويا من قبل الحكومة الأمريكية، حيث يسمح لجميع المواطنين المقيمين بالعديد من الدول المختلفة بالتقديم علي الجرين كارد مجانا، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الاستعلام علي نتيجة اللوتري بالإضافة إلي الشروط التي يجب أن تنطبق علي المتقدم، أيضا الخطوات اللازمة من اجل إتمام عملية النجاح باللوتري تابعوا معانا.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

يجب علي المتقدم أن يكون مقيم بالدول التالية: سوريا والسعودية ولبنان وقطر والعراق والأردن والكويت والبحرين، المغرب ومصر. يشترط علي المتقدم أن يكون حاصلا علي الشهادة الثانوية علي الأقل بين شهادات الدراسية. يتاح التقديم لجميع الأعمار. إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لبرنامج DV.

خطوات الاستعلام علي نتيجة اللوتري 2025

في البداية: يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببرنامج الهجرة العشوائية التابع لوزراه الخارجية الأمريكية الإلكتروني.

ثم انقر علي أيقونة Check status.

يتطلب إدخال رقم التأكيد الخاص بك والذي تم إرساله لك عند التقديم.

ادخل اسم العائلة، سنه الميلاد.

ثم ادخل كود التحقق الأمني الظاهر لك.

قم بالنقر علي أيقونة Submit.

يتم إظهار النتيجة علي الفور سواء كانت رسالة تهنئة Congratulations، أو HAS NOT BEEN SELECTED يعني الرفض النهائي.

الخطوات اللازم فعلها بعد الفوز من نتيجة اللوتري الأمريكي 2025