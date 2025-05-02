“هنا” رابط أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 جميع محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من التعرف على أسماء الفائزين ضمن قرعة الحج 2025، فيما أن الإعلان عن النتائج في محافظات العراق، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة تمكن كل مواطن أو مقبول في الإستعداد لإجراء الذهاب إلى أداء فريضة الحج، وسنتعرف معًا على الإجراءات المعنية بطلب الإستعلام عن أسماء المقبولين، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالإستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج الموسم الجديد، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الهيئة.

بحيث تقوم بتحديد العام التي عليه الدور وهم 2025-2026-2027.

بحيث تقوم بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن المتقدم.

النقر على زر “استعلام”.

حتى تتمكن من استخراج أسماء المقبولين ضمن قرعة الحج.

شراء مصاريف أداء فريضة الحج

وكشفت المديرية العامة للحج والعمرة في كردستان، عن قرار البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي بما لا يشمل حجاج الإقليم، ناهيك عن أن القرار يتضمن بيع العملة الأجنبية لجميع المقبولين في قرعة الحج، حتى أن قيمة المصاريف تبلغ قيمتها لـ 1320 دينارًا عراقيًا، وبالدولار فتصل قيمة المصاريف لـ 2000 دولار أمريكي لكل حاج، حتى أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها من أجل أداء فريضة الحج دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة داخل دولة العراق.