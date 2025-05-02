ثبت تردد قناة بين سبورت الجديد على القمر الصناعي وتابع كل المباريات الحصرية

لكل من يرغب بمشاهدة قناة بي ان سبورت مجانا بجودة عالية وتقنية حديثة حيث تعد قناة بي إن سبورت واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تبث العديد من المباريات العالمية والمحلية أيضا بتغطية شاملة، يتاح للجميع تحميل الترددات الجديدة التي يتم بثها عبر هذه القناة دون الحاجة لللاشتراك او دفع رسوم مالية إطلاقا، لذا من خلال هذا السياق وعبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق به من حيث ترددات القناة، كيفية تحميلها علي التلفاز إليكم التفاصيل.

تردد قناة بي ان سبورت عبر النايل سات 2025

يمكنكم مشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر قناة بي ان سبورت علي شاشات التلفاز من خلال تنزيل البيانات التالية:

من خلال معامل التردد التالي: 11566.

عبر مؤشر الاستقطاب: أفقي.

علي معدل تصويب الخطأ: 4/3.

كما تم تعديل الترميز إلي: 27500.

قناة بي أن سبورت عبر ترددها علي سهيل سات

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11054.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر التصويب: 3/2.

القمر الصناعي الذي يبث التردد: سهيل سات.

استقبال الترددات الجديدة بقناة بي ان سبورت علي جهاز التلفاز

الآن… يستطيع مشاهدي المباريات الرياضية التي يتم بثها عبر قناة بي ان سبورت أن يقوم بتحميل القناة عبر تردداتها الحديثة من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: