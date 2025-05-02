استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي بجودة هائلة

تتصدر قناة الفجر الجزائرية باعتبارها القناة الأعلى مشاهدة والأكثر بحثا علي تردداتها الجديدة من قبل العديد من مشاهدين المحتويات المختلفة والمتنوعة التي يتم بثها عبر القناة، حيث تبث العديد من المسلسلات التي حظت بنسب جماهيرية كبيرة مثل مسلسل المؤسس عثمان الذي استطاع منذ انطلاقه عبر شاشات الفجر الجزائرية ان يجذب جميع المتابعين حول أنحاء الوطن العربي، لذا من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع الترددات، كيفية تنزيلها عيل شاشات التلفاز بجودة HD تابعونا.

الفجر الجزائرية عبر ترددها علي النايلسات 2025

تم تعديل بيانات تردد القناة: 12034.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر معدل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب خطأ القناة: 4/3.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11034.

الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

من خلال معالم ترميز: 27500.

علي معدل تصحيح الخطأ التالي: 6/5.

طريقة تنزيل ترددات قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم تحميل قناة الفجر الجزائرية علي قائمة قنوات التلفاز وسماع جميع المسلسلات والبرامج التي يتم بث القناة من خلالها حيث تتمثل هذه الخطوات في:

الخطوة الأولي: انق علي زر ON من الريموت كنترول لفتح جهاز التلفاز.

الخطوة الثانية: ثم اضغط علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز ريسيفر التلفاز.

الخطوة الثالثة: قم باختيار القمر الصناعي الذي يبث تردد القناة.

الخطوة الرابعة: ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة في الجهات المحددة بذلك.

أخيرا: ينبغي النقر عيل خانه التحميل، ثم زر تثبيت القناة.

ابرز البرامج، المسلسلات التي يتم بثها عبر الفجر الجزائرية