حالة الطقس في العراق خلال الأيام القادمة بجميع المناطق

شهدت بعض محافظات العراق، حالة من العاصفة الترابية التي ضربت الكثير من شوارع بغداد ووسط كركوك، وانتقلت إلى البصرة، وبسبب هذه الحالة المضطربة من الطقس سقط بعض اللوحات الإعلانية الكبيرة على بعض المواطنين الذين أصيبوا بسببها، ناهيك عن أن شدة العاصفة أدى لانعدام الرؤية التامة أمام المواطنين وخاصة أصحاب المركبات العامة والخاصة، وأدى ذلك إلى انهيار اللوحات والهياكل الإعلانية المعدنية على المارة في الطرقات.

أخر تحديثات حالة الطقس في محافظات العراق

وقامت الجهات المعنية بمباشرة كافة التحقيق حول هذه الملابسات والتأكد من سلامة تثبيت اللوحات الإعلانية خاصة في الشوارع العامة، بالإضافة إلى أن العاصفة مازالت مستمرة حتى الآن في ضرب الكثير من الطرقات والشوارع العامة، ناهيك عن أن انتقالها إلى محافظة البصرة التي بسببها أدى لاختناق قرابة 300 حالة، نتيجة موجة الغبار الكبيرة والغير مرئية التي اجتاحت المحافظة منذ أمس الخميس ومازالت مستمرة حتى اليوم الجمعة.

موجة غبار تجتاح محافظات العراق

وعن البيان الصادرة من قبل الدائرة، فإن موجة الغبار اجتاحت الكثير من الطرقات والمناطق الداخلية بالبصرة، حتى أن ذلك أدى إلى استعداد الكوادر الطبية لاستقبال حالات الاختناق منذ أمس، ناهيك عن أن محافظة النجف كذلك تُعاني من هذه الحالة من الطقس السيئ التي أدى إلى اختناق قرابة الـ 190 حالة بالمحافظتين جراء العاصفة الغبارية التي مازالت مستمرة في ضرب المحافظات، محذرة بعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، بحيث لا يتأثر الكثير من المواطنين بحالة الطقس المستمرة، خاصة في ظل عدم استقرار الأجواء والعواصف الغبارية.

توقعات حالة الطقس في العراق

وبحسب التوقعات الصادرة من قبل مصالح الأرصاد الجوية، فهناك تغييرات مهمة في حالة الطقس خلال الفترة القادمة، ناهيك عن تفاقم الغبار المحملة بالأتربة وانعدام في الرؤية الأفقية، بما يشمل كافة المناطق المتمثلة في الشمالية والوسطى والجنوبية، مما يجب الحذر على جميع المواطنين من حالة الطقس المضطربة التي تمر بها البلاد.