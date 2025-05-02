تويوتا كرسيدا 2026.. مواصفات سيارة الأحلام حبيبة الملايين رجعت بقوة لعشاق التميز

يتشوق محبي سيارات ماركه تويوتا العالمية الإصدار الجديد للسيارة وهو “تويوتا كرسيدا 2026” التي تعد من أبرز السيارات ذات الشهرة الواسعة في فترة التسعينات وهذا بفضل الطراز الكلاسيكي الذي ما زال حتى الآن، ويتميز الإصدار الجديد لها الحداثة والتراث القديم ويجتمع ذلك في التصميم الجذاب والمواصفات المتطورة ولهذا تعد أول خيار يتم النظر له من قبل عشاق السيارات عمومًا في المنطقة العربية كاملةً وسوف نوضح التفاصيل الكاملة حول مواصفات السيارة.

مواصفات تويوتا كرسيدا 2026

جاءت مواصفات سيارة تويوتا كرسيدا 2026 المنتظرة بمواصفات كثيرة تفوقت بها على الإصدارات السابقة والتي جاءت كالتالي:

جاءت السيارة بتصميم خارجي مضاف له لمسات رياضية مميزة.

تم تزويد السيارة الجديدة بمصابيح ليد العصرية من الجهة الأمامية.

تأتي السيارة بعجلات معدنية ذات حجم كبير مما يبرز فخامتها.

تزود السيارة بشاشة تاتش كبيرة تدعم أنظمة التشغيل المختلفة “آبل، أندرويد”.

السيارة بها مزودة ذات نظام صوتي مميز مما يجعل تجربة القيادة الأفضل على الإطلاق.

المقاعد الخاصة بالسيارة جلدية تحقق الراحة لكلا من السائق والركاب معه خاصةً عند السفر لمسافات طويلة.

المحركات الكاملة بالسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي محدث لضمان تجربة قيادة سهلة.

محرك السيارة هجين أي أنه يجمع المحرك الكهربي مع البنزين لتعزيز الكفاءة الكاملة للسيارة والحد من الانبعاثات.

مميزات تويوتا كرسيدا 2026

بالنسبة للمميزات التي زودت بها سيارة تويوتا كرسيدا 2026 الإصدار الجديد تكون كما يلي: