آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2025.. حقيقة إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

تداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبار حول الزيارة العائلية أثارت جدل كبير بين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية تقول بإلغاء الزيارة العائلية المتعددة، ولذلك شغل الأمر الكثير من الأسر لمعرفة مصير ذويهم من الزيارات إلى المملكة خاصةً مع قرب الصيف الذي يعد موسم الزيارات كل عام، فقد أصدرت مديرية الجوازات العامة السعودية منشور رسمي يوضح الحقيقة الكاملة حول الموضوع لحسم الأمر كما سنوضح التفاصيل الكاملة.

حقيقة إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

قد أكدت مديرية الجوازات العامة في المملكة السعودية أن التأشيرات الخاصة بالزيارة العائلة لا زالت كما هي بنوعيها “المفردة، المتعددة” وأن الأخبار المنتشرة في الوقت الحالي لا أساس لها ولم يتم إلغاء أي منهما، وشددت على ضرورة اتخاذ المعلومات الهامة من المصادر الرسمية والقنوات المعتمدة على الإنترنت وفي حال وجود أي تغيير أو قرارات جديدة متعلقة بالتأشيرات سيتم الإفصاح عنه من خلال المنصات الحكومية المتعمدة مثل “موقع وزارة الداخلية، منصة أبشر الرسمية” فقط، وهذا يعني أن المقيمين متاح لهم استقبال أسرهم بشكل طبيعي بناءً على تأشيرات الزيارة العائلية المتعددة أكثر من مرة داخل السعودية.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر 1446 هـ

تسعى المملكة دائمًا لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين أيضًا ولهذا تقدم أون لاين عبر الأنظمة الرقمية مثل أبشر ولهذا أتاحت تمديد التأشيرة إلكترونيًا بالخطوات التالية: