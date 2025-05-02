نزل تردد قناة CN سي إن كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي

تعتبر قناة CN كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات الطفولية المتخصصة في المحتوى الكرتوني الرائع، نظير نقلها إلى الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية، مما جعلها أكثر شهرة وذات شعبية هائلة في عالم الطفل والكرتون، حتى أن القناة تتناسب مع مختلف الأطفال والمتابعين بالدول العربية، ويمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة CN بالعربية

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN كرتون نتورك بالعربية، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

تردد القناة فهو 11138.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد قناة سي إن بالعربية

أما عن البيانات المعنية بتحديث التردد الثاني لقناة سي إن بالعربية على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

تردد القناة الثاني “11747”.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

تنزيل قناة سي إن بالعربية

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة سي إن كرتون نتورك بالعربية، فعليك اتباع الأتي:-