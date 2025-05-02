استعدادات موسم الحج 2025 بعد تحديد اخر موعد لخروج المعتمرين 1446 – 2025

استكمالًا للاستعدادات الدورية التي تقوم بها التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية لاستقبال الموسم المنتظر للحج 1446 هـ 2025 م نجد أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت بعض القرارات الصارمة لتنظيم عملية مغادرة المعتمرين المقيمين في البلاد لأداء مناسك العمرة في الشهر الكريم، وبناءً على ذلك حددت موعد رسمي نهائي لخروج المعتمرين والعودة لبلادهم مرة ثانية وسوف نوضح تفاصيل أكثر حول هذا الأمر.

اخر موعد لخروج المعتمرين 1446 – 2025

بناءً على ما صرحت به وزارة الحج والعمرة السعودية أن يوم 29 أبريل 2025 الموافق “30 ذو القعدة 1446 هـ” هو الموعد النهائي المحدد لخروج كافة المعتمرين الذين قصدوا المملكة في الموسم الحالي للعمرة، وشددت أن التأخير في الخروج عن هذا الموعد سيكون القادم للأراضي المقدمة مخالف للأنظمة العامة وستفرض عليه العقوبات المحددة في النظام السعودي.

استعدادات موسم الحج 2025

أشارت الجهات المعنية في وزارة الحج السعودية أن قرار تعليق إصدار تأشيرات العمرة للعام الجاري 1446 هـ – 2025 يأتي كأحد أهم التدابير الاحتياطية للاستعداد التام لاستقبال موسم الحج المنتظر للعام الجاري التي تتخذها السلطات السعودية، حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسك الفريضة الكبرى دون مشاكل أو زحام حيث نجد أن عدد المعتمرين الذين أتوا للمملكة لأداء العمرة العمرة تخطى 800 ألف معتمر.

محددات تأشيرات العمرة 1446 – 2025

جاء في خطاب غرفة الشركات المحددات لتأشيرات العمرة للعام الجاري 1446 التفاصيل التالية: