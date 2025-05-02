تفعيل حسابك أونلاين..خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم بدون زيادة الفرع بالرقم الوطني أو الجواز 2025

أصبح بنك الخرطوم في السودان من أهم البنوك التي تقدم خدمات عديدة إلكترونية لذلك سوف نشرح لكم كيفية فتح حساب بنكي أونلاين عبر البنك كما من السهل في الوقت الراهن فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع التابعة للبنك سواء كان المتقدم من السودان أو مغترب في الدولة ذلك لتعزيز الخدمات الإلكترونية المتطورة لدى بنك الخرطوم.

ما هي خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يقدم بنك الخرطوم في دولة السودان خدمات إلكترونية عديدة ومنها خدمة فتح حساب بنكي حيث أصبح من السهل فتح حسابات بنكية عن طريق زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية:

عليك في البداية الدخول إلى موقع بنك الخرطوم في السودان.

ثم عليك استخدام القائمة الرئيسية ثم اختيار تسجيل الدخول.

تحديد اللغة العربية والنقر على خيار فتح حساب جديد.

اختيار نوع الحساب جاري أو توفير.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة. التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط على زر إرسال الطلب بعد إكمال النموذج.

شروط طلب فتح حساب لدى بنك الخرطوم