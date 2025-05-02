خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع والمميز، حتى أن القناة تمكنت من الحصول على شعبية هائلة وشهرة غير عادية في الوطن العربي، بتقديمها إلى باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، حتى أن القناة استطاعت أن تدخل كل بيت وأسرة بهذا المحتوى الشيق، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة الحديث

ولقناة وناسة تردد حديث على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه وتحميلها على جهازك الرسيفر، وفقًا للمعلومات التالية:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11430.

استقطابها رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

التردد الثاني قناة وناسة على عرب سات

التردد الثاني لقناة وناسة أطفال على العرب سات، جاءت أبرز بياناته على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر للقناة 11938.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فعليك اتباع الأتي:-