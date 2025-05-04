تحذير عاجل من بنك الخرطوم يهز السودان.. شوف فلوسك

بنك الخرطوم من أبرز وأكبر البنوك العاملة في السودان، وعند إجراء أي تحديث أو معاملة تُثير الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذا فحدث مؤخرًا بعض الخلل التقني داخل البنك، مما أثر على حسابات العملاء وكذلك عمليات التحويل البنكي بين المؤسسات المصرية، وهو ما أظهر خصم مبالغ كبيرة من بعض العملاء، وكان لزامًا على البنك إصدار بيان يكشف فيه عن التفاصيل التي أدت إلى هذا الخلل الكبير، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خلل في نظام بنك الخرطوم

وأكد البيان الصادر من قبل بنك الخرطوم، أنه نتيجة العُطل التقني بنظام التسوية أدى ذلك إلى تنفيذ بعض العمليات المعنية بالإيداع قبل أن يتم التأكد من استلام الأموال من قبل الجهة المُرسلة، وهو ما أدى تفاقم مشكلة وإرباك مؤقت بين كافة العملاء والمتعاملين، حتى أنهم فوجئوا بمبالغ دخلت حساباتهم دون أي إشعار أو توضيح من قبل المصدر، موضحًا أنه تمت مراجعة فورية وشاملة لكافة العمليات المتأثرة واستيراد الأموال وردها إلى الحسابات الأصلية في الحال.

حل مشكلة الخلل التقني في بنك الخرطوم

وأوضح البنك، أن الخلل ليس له علاقة بالتقصير من قبل البنك الداخلية، بل هو نظام سيستم أو تقنية خارجة عن إردة البنك، وذلك أثناء عمليات التحويل، وبالجهود المشتركة بين المتعاملين تم إيجاد المشكلة والعمل على حلها في الحال، مشددة على عدم الإنصات إلى حملات الترويج التي تُثير الجدل بين العملاء، حتى أن البنك قام بإجراء خطة تحديث فني متقدمة من أجل تعزيز الأمان الكبير وتفادي أي مشكلات تحدث على حسابات العملاء فيما بعد، مطمئنة عملائها الكرام بأن حساباتهم في أمان تام.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين، بناءً على ما يلي:-