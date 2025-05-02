هام للجزائريين.. هطول أمطار وكثافية غبارية محملة بالرياح الضخمة على الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية المسؤولة عن تحديث نشرات الطقس في الجزائر، عن تحذير مهم بشأن هطول أمطار غزيرة على عدد من الولايات المتأثرة بمثل هذه الحالة من الطقس السيئ، مؤكدة أن البلاد تشهد تساقط أمطار من الساعة 17 مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا، ناهيك عن أن التوقعات تؤول لوصول كمية الأمطار المتساقطة لـ 20 ملم، حتى أن هذه الولايات تتمثل في كل من “معسكر، غليزان، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، المدية، الجلفة”، وغيرها من الولايات الأخرى التي تتأثر بحالة الطقس الغير عادية.

حالة الطقس في ولايات الجزائر

وأكدت مصالح الأرصاد الجوية، أن هطول الأمطار الغزيرة تأتي محملة بالرياح القوية على عدة ولايات كذلك خاصة في نهار يوم الجمعة، بالإضافة إلى أن هبوب الرياح القوية تبدأ من الساعة الـ 15 وتبقى مستمرة حتى منتصف الليل، لتؤثر بشكل كبير على حالة المواطنين، وتعرقل حركتهم اليومية، محذرة جميع أصحاب المركبات العامة والخاصة من أخذ الحذر التام من هذه الحالة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

أخر أخبار طقس الجزائر

ووفقًا للتنبيه الأخير من مصالح الأرصاد، فإن بعض الولايات الجنوبية والمتمثلة في “غرداية، المنيعة، رقلة، بني عباس” تشهد حالة من هبوب الرياح القوية مرفوقة بتطاير كبير وكثيف من الرمال، حتى أن ذلك يكون بداية من الساعة 21 مساءً وتستمر حتى الساعة 3 فجر من يوم غد السبت، نظير أن حالة الطقس داخل ولايات الجزائر غير مستقرة بشكل كبير، ولذا وجب الحذر التام على جميع المواطنين الجزائريين من هذه الحالة.

تحديثات حالة الطقس بالجزائر

وتقوم هيئة المصالح في الجزائر، بإجراء تحديثات مستمرة على حالة الطقس سواء بالإيجاب أو السلب، نتيجة أن الحالة الطقسية تظل مضطربة بشكل كبير على مدار الفترة الجارية، ناهيك عن تنبيه جميع المواطنين بهذه الحالة لكي يتمكنوا من أخذ الحذر التام من مثل هذه الحالة خاصة في الساعات الصباحية التي تزداد في انعدام الرؤية.