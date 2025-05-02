مجانًا بسرعة.. رابط استعلام نتيجة الشهادة السودانية بالإسم فقط يا زول

أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية، نتيجة الشهادة السودانية، التي أصبحت متوفرة أمام كافة الطلبة والطالبات اليوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025، فيما أن النتيجة تضمن عدد كبير من الطلاب الذين تم تأجيل امتحاناتهم منذ عام 2023، بسبب الأحداث التي حدثت داخل الدولة، فيما كان هناك قرارات مفاجئة من قبل الحكومة السودانية أدت إلى تأجيل الامتحانات، حتى جاء اليوم المعني بإعلانها وتوافرها أمام الطلبة الذين خاضوا هذه الامتحانات، وسنتعرف معًا على الإجراءات الخاصة بالإطلاع على النتيجة خلال السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2023 بالاسم

لكي تتمكن من معرفة نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة 2023، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع النتائج الرسمي عبر الإنترنت.

ثم قم بعدها باختيار خدمة “نتائج الشهادة السودانية المؤجلة”.

مع قيامك بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

فيما يمكنك النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة السودانية.

جهود وزارة التربية السودانية في عرض النتائج

بذلت وزارة التربية والتعليم السودانية قصارى جهدها مؤخرًا، في عمليات تجهيز أوراق الطلبة والطالبات في مرحلة الثانوية العامة بالسودان، والعمل على عمليات التصحيح التي جاءت بكل نزاهة وشفافية، ضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقانهما من الدرجات التي تؤهلهم للدخول إلى المرحلة الجامعية، حتى أن الوزارة كانت حريصة على مراجعة الدرجات لأكثر من مرة لكي يتم التأكيد على أن كل طالب حصل على المجموع الخاص به دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

توفير نتيجة امتحانات الشهادة السودانية في المدارس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، عن إعلان نتيجة امتحانات الشهادة السودانية على اللوحات الإعلانية داخل مختلف المدارس العاملة بالولايات السودانية، نظير التسهيل على الطلبة والطالبات في استخراج نتائجهم والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليه في هذه المرحلة الدراسية للعام الدراسي الحالي.