تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تقوم قناة الفجر الجزائرية بتقديم محتوى جذاب ممتع لجميع المتابعين، وعلى رأس الأعمال الفنية التي تقدمها مثل مسلسل صلاح الدين الأيوبي وقيامة عثمان، ومسلسل السلطان محمد الفاتح، لتكتسب شعبية وشهرة كبيرة في تقديم محتوى حصري يستمتع به المتابعين وعشاق الأعمال التاريخية الجذاب، وسنتعرف معًا على التحديث الأخير لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات، خلال السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الحديث

هناك بعض المعلومات الخاصة بتثبيت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، بناءً على النحو الأتي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث 12034.

بينما استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد الفجر الجزائرية الثاني

ولقناة الفجر الجزائرية تردد على القمر الصناعي، يسهل استقباله والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي العرب سات.

تردد القناة الثاني 10922.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية

بعد أن تعرفنا معًا على التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات، أصبح من السهل إمكانية التعرف على الخطوات المعنية بتثبيت القناة، كما في الخطوات التالية:-