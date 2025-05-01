كيف اسحب المليون دولار في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2025

يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بمسابقة الحلم والدخول إلى السحب الكبير التي تُقدر قيمته الكُبرى نحو المليون دولار أمريكي، حتى أن المسابقة استطاعت أن تحوز على شعبية كبيرة وهائلة بمختلف الدول العربية، وعلى مدار السنوات الماضية في تقديم جواز مالية وعينية ضخمة، حتى أنه المسابقة من تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الاشتراك في المسابقة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحم؟

أما عن الشروط المعنية بطلب الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد بمختلف الدول العربية، فجاءت بناءً على ما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتسابق من دولة عربية.

يجب أن يصل عمره لـ 18 عامًا.

كذلك ألا يكون لدى المتقدم صلة قرابة بينه وبين العاملين في البرنامج.

أن يقوم بالإجابة على الأسئلة المرسلة بشكل واضح وصحيح يتضمن قبوله في المسابقة.

إلتزام بجميع التعليمات المفروضة من قبل المسابقة.

كيف اشترك في مسابقة الحلم

أما عن الإجراءات المعنية بطلب الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد أمام كافة المتسابقين، وفقًا لما يلي:-