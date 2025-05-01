خطوات تحديث البطاقة التموينية 2025 منصة أور للخدمات الحكومية

أطلقت وزارة التجارة العراقية تحديثها الجديد المعنية بتجديد البطاقة التموينية، فيما أن هذه البطاقة تضمن قرابة الـ 10 ملايين مواطن عراقي، أصبح بإمكانهم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالبطاقات التموينية، ناهيك عن أن ذلك منصة أور هي من المنصات التي دور وباعل كبير في مثل هذه الخدمات الحكومية التي يمكن إنهاءها بكل سهولة ويسر، بناءً على مجموعة من التفاصيل التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقات التموينية في العراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بتحديث البطاقات التموينية في مختلف محافظات دولة العراق، بناءً على النحو الأتي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

مع إمكانية القيام باختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية” من الصفحة التالية.

ليتم إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن وأسرته.

رفع الوثائق المطلوبة والساري التي من بيننها صورة من بطاقة الهوية الوطنية والبطاقة الموحدة وإثبات محل السكن.

مع مراجعة دقيقة وواضحة لجميع المعلومات والمستندات التي قمت بإدخالها.

النقر على زر “تأكيد”.

وثائق تحديث البطاقات التموينية بالعراق

وحددت وزارة التجارة العراقية، بعض الوثائق المعنية بتحديث البطاقات التموينية في العراق، الواجب تقديمها لطلب تحديث البطاقة التموينية بكل سهولة، بناءً على الأتي:-