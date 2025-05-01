MAJID KIDES TV .. أحدث تردد قناة ماجد الجديدة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2025

احصل الآن على أفضل قنوات الأطفال واستمتع بـ تردد قناة ماجد الجديدة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في عالم الأطفال، كما أنها أيضا القناة التي تقوم من خلالها بمشاهدة العديد من المميزات والمعلومات التي لا تتوافر في أي قناة أخرى على الإطلاق، وهذا الأمر قد يساعد بشكل كبير في الحفاظ على وعي الأطفال، كما أيضا يفيد في زيادة الإدراك الخاص بهم، بدون أي ضرر على الإطلاق.

تردد قناة ماجد الجديدة

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ماجد الجديدة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في عالم الأطفال على الإطلاق، بالإضافة إلى أن القناة، متميزة في عرض محتويات مختلفة تفيد الأطفال بشكل كبير على مدار اليوم، وهذا الأمر لأنها تقوم بتوافر مجموعة كبيرة من المعلومات في صور مصغرة وبطرق مبسطة من اجل الكرتون والأغاني، والتي تفيد الطفل بشكل كبير، وقد يتميز التردد في الأتي وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: جيدة.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة. ممتازة.

مميزات قناة ماجد للأطفال

قد يوجد العديد من مميزات قناة ماجد للأطفال، والتي تعتبر من القنوات الهامة جدا في عالم الأطفال، التي تفيد في زيادة الوعي والإدراك بشكل كبير، وقد تشمل المميزات في الأتي وهي: