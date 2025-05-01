تثبيت سريع .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لمتابعة المؤسس عثمان ح 190

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر واحدة من القنوات التي تشمل العديد من المسلسلات التركية الحصرية، بالإضافة إلى أيضا تتميز القناة بعرض المحتويات الخاصة بها، في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى أن أيضا تتميز في عرض المسلسلات والأفلام بالإعادة الخاصة بها، وذلك لتتوافر بالمواقيت التي تتناسب مع جميع المشاهدين، على مدار 24 ساعة طوال اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعتبر من القنوات المتميزة، بالإضافة إلى أن القناة أيضا تقوم بعرض المسلسلات التركية بشكل فوري، بالإضافة إلى أنها القناة الأولى في الوطن العربي، التي تقوم بعرض العديد من المحتويات المختلفة، والتي تتناسب مع المواعيد الخاصة بالمشاهدين، وقد يتميز التردد الخاص بالقناة في الأتي وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

يكون تردد القناة هو 10922.

يكون اتجاه الاستقطاب أفقي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

يكون تردد القناة هو 12683.

يكون اتجاه الاستقطاب عمودي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل التصويب الخطأ هو ¾

كيفية تحميل القناة على التلفاز

يمكن الآن وبكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات تحميل القناة على التلفاز، بدون الحاجة إلى المختصين في الدعم الفني والمجال على الأطلاق، وذلك لأنه قد يشمل الطريقة مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تتمثل في الأتي وهي: