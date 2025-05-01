الحسابات الفلكية تكشف عن موعد عيد الاضحى المبارك في العراق 2025

يرغب المسلمين في العراق التعرف على موعد عيد الاضحى المبارك في العراق من أجل معرفة أيضاً يوم عرفات لصومه لأن له ثواب كبير حيث يغفر للمسلم أو المسلمة سنة ماضية وسنة قادمة كذلك يريدوا معرفة توقيت عيد الأضحى للاستعداد من أجل من أداء الأضحية في الدولة حيث شهدت أغلب البلاد العربية اختلاف في تحديد رؤية عيد الفطر المبارك لذلك سوف نوضح للجميع موعد العيد لهذا العام.

موعد عيد الاضحى المبارك في العراق

في البداية للعلم يحتفل المسلمين والمسلمات في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة على حسب التقويم الهجري كما هناك الكثير يتوقع أن يوافق بداية عيد الأضحى المبارك في يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 وفقاً للحسابات الفلكية لهذا العام كما سوف يكون يوم عرفات في يوم 5 يونيو لعام 2025 وهناك العديد من المسلمين الذين سوف يقدموا إلى صوم هذا اليوم لما له من ثواب كبير كما يمكن أداء الأضحية من اليوم الأول حتى قبل مغرب اليوم الرابع في أيام التشريق كذلك لا يجوز صيام الأربعة أيام العيد.

موعد اجازة عيد الاضحى في العراق

من المتوقع تستمر عطلة عيد الأضحى في العراق عادة لمدة أربعة أيام من الجمعة 6 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025 وتشمل العطلة معظم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ولكن هذه التواريخ تستند إلى الحسابات الفلكية وقد يتم تعديلها بناء على إعلان دار الافتاء بالعراق بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة بالدولة ولكن هناك مجموعة كبيرة من الدول العربية سوف تتبع رؤية المملكة العربية السعودية.