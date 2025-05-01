استقبل وأودع وأرسل أموالك بشكل يومي .. فتح حساب في بنك امدرمان 2025 “بكل سهولة”

يعتبر بنك أمدرمان الوطني بالسودان من البنوك التي وفرت العديد من الحلول المناسبة لفتح الحساب البنكي حيث يمكن فتح حساب في بنك امدرمان عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك ذلك بسبب التحول الرقمي لخدمة المجتمع السوداني حيث يمكن التقديم الإلكتروني على فتح الحساب البنكي بكل سهولة لذلك سوف نقوم بشرح طريقة فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت.

فتح حساب في بنك امدرمان

يمكن الآن استخدام إحدى المزايا المتوفرة في بنك أمدرمان الوطني بالسودان حيث يقدم البنك خدمة إلكترونية في فتح جميع أنواع الحسابات البنكية سواء كان الحساب جاري أو توفير أو استثماري في دولة السودان للمواطن والمغترب ولكن لا بد من توفير الشروط المطلوبة لفتح الحساب البنكي في بنك أمدرمان الوطني بالسودان.

طريقة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

الدخول إلى منصة التسجيل لدى بنك أمدرمان الوطني.

عليك اختيار التسجيل بالمعلومات الأساسية

أدخل رقم هاتفك والبريد الإلكتروني.

فتح نموذج التسجيل وتعبئة البيانات الشخصية

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة.

رفع المستندات اللازمة بعد ذلك إرسال الطلب

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على تأكيد وسوف تتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

شروط فتح الحساب لدى بنك أمدرمان الوطني