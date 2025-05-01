بدون أي شروط تعجيزية .. فتح حساب بنكك بالخرطوم في أسرع وقت “هنــــــــــا” 2025

بنك الخرطوم يقدم خدمة فتح حساب بنكي عن طريق تطبيق بنكك لذلك تساءل الكثير من المواطنين والمغتربين في دولة السودان عن طريقة فتح حساب بنكك من أجل الاستفادة من جميع المزايا التي يقدمها تطبيق بنكك بدون الذهاب إلى مقر البنك حيث يمكن إدارة حسابك وفتح حسابك انواع الحسابات البنكية المختلفة في بنك الخرطوم عن طريق التطبيق لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل حساب بنكك.
فتح حساب بنكك
أصبح بنك الخرطوم من أهم البنوك في دولة السودان بسبب التحويل الرقمي حيث تم تطوير البنك ويستخدم مع العملاء نظام تكنولوجي جديد حيث تم توفير خدمة تطبيق بنكك من أجل فتح حساب بنكي أو إدارة شاملة للحساب البنكي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر أو إحدى الفروع التابعة إلى بنك الخرطوم في دولة السودان كذلك هذا التطبيق متاح للمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في الدولة.
خطوات فتح حساب عبر تطبيق بنكك لدى بنك الخرطوم
لضمان فتح الحساب الجاري أو التوفير لدى تطبيق بنكك لا بد من اتباع الخطوات التالية لفتح الحساب المصرفي التابع لبنك الخرطوم:
- في بداية الأمر تحميل التطبيق حيث يشترط تحميل تطبيق بنكك حساب من متجر جوجل بلاي أو آب استور على حسب نوع الجهاز المستخدم.
- بدء عملية التسجيل حيث عند فتح التطبيق يرجى الضغط على خيار التسجيل الآن الظاهر في واجهة الدخول.
- ثم اختيار طريقة التسجيل حيث يمكن اختيار إحدى الطريقتين التاليتين لإتمام عملية التسجيل:
- باستخدام رقم الهاتف المحمول لذلك عليك إدخال رقم الهاتف ليتم إرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية قصيرة.
- كذلك باستخدام رقم الحساب المصرفي حيث يجب التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 1913 لإتمام إجراءات التفعيل.
- إدخال البيانات الشخصية حيث يشترط تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة.
- ثم رفع المستندات اللازمة لفتح الحساب.
- بعد ذلك إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة في حالة توفير جميع الالتزامات والشروط.