سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك الان.. تحديث أخير

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه بمختلف البنوك الحكومية والخاصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع الاضطراب الكبير التي شهدته أسعار العملة الأجنبية في الآونة الأخيرة، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الريال خلال السطور التالية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر الريال أمام الجنيه في “البنك الأهلي” إلى 13.48 جنيه شراء، وللبيع 13.55 جنيه.

بينما سجل سعر الريال في “بنك مصر” نحو 13.48 جنيه للشراء، وللبيع 13.55 جنيه.

أما عن سعر الريال أمام الجنيه في “بنك القاهرة” وصل إلى 13.48 جنيه شراء، وبيع 13.55 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الريال السعودي داخل “بنك الإسكندرية فسجل نحو 13.50 جنيه شراء، وللبيع 13.55 جنيه.

تحديث سعر الريال أمام الجنيه

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك، فإنها نصت على النحو الأتي:-