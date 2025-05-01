امتلك حساب يا زول في خطوات بسيطة “شروط فتح حساب بنكك 2025” .. أعرفها بالتفصيل

لقد وفر بنك الخرطوم في دولة السودان حساب بنكي أونلاين بدون زيادة الفرع عن طريق تطبيق بنكك سواء كان الحاسب جاري أو توفير لذلك يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات عن شروط فتح حساب بنكك من أجل الموافقة الفورية المطلوبة عند فتح الحساب البنكي لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة عند تقديم طلب فتح الحساب عبر تطبيق بنكك في السودان.

شروط فتح حساب بنكك

تطبيق بنكك التابع إلى بنك الخرطوم من التطبيقات التي يقدمها البنك لعملائه من أجل تسهيل الوقت والجهد للمواطن والمغترب في دولة السودان حيث تم توفير حساب بنكي أونلاين بدون زيادة الفرع عبر ذلك التطبيق ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الشروط والأحكام الواجب توفيرها بالكامل لضمان الحصول على الحساب البنكي في دولة السودان لذا إليكم جميع التفاصيل:

الشروط الأساسية لفتح الحساب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر.

لا بد من امتلاك بريد إلكتروني فعال.

كذلك امتلاك رقم هاتف مسجل باسم صاحب الطلب.

توفير بطاقة إثبات هوية سارية المفعول مثل البطاقة الوطنية أو جواز السفر للمغتربين.

لا بد من دفع مبلغ أولي قدره 10,000 جنيه سوداني يخصم منه رسوم لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم