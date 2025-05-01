“بالدرجــــات” معرفه نتيجة الشهادة السودانية 2025 /result.sudani.sd/ برقم الجلــوس رسميا من موقع وزارة التربية والتعليم

تعد نتيجة الشهادة السودانية 2025 من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب بالسودان، حيث تحدد نتائجها مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. ينتظر آلاف الطلاب والأسر إعلان النتائج بفارغ الصبر بعد انتهاء الامتحانات، لما لها من أهمية كبرى في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

نتيجة الشهادة السودانية 2025

عادةً ما تُعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة السودانية في الفترة ما بين يوليو وأوائل أغسطس من كل عام. ويتم تحديد الموعد الرسمي بشكل دقيق قبل أيام قليلة من صدور النتائج، حيث تُعلنه الوزارة من خلال القنوات الرسمية.

تم الاعلان عنها منذ قليل من قبل وزارة، وسو فنطلعكم علي الخطوات من خلال الفقرة التالي.

خطوات معرفه نتيجة الشهادة السودانية 2025

بمجرد إعلان النتيجة، يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الطريقة الأولى: عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية. البحث عن رابط “نتيجة الشهادة السودانية” ضمن الصفحة الرئيسية. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك. الضغط على زر “عرض النتيجة” أو “بحث”. تظهر النتيجة كاملة على الشاشة، وتشمل الدرجات والتقدير العام.

الطريقة الثانية عبر الرسائل القصيرة

في بعض السنوات، توفر الوزارة خدمة معرفة النتيجة عبر إرسال رسالة قصيرة تحتوي على رقم الجلوس إلى 5556 يتم الإعلان عنه عند صدور النتائج. هذه الطريقة تكون مفيدة في حال بطء الموقع أو الضغط الكبير عليه.

بعد الحصول على النتيجة، من المهم أن يأخذ الطالب وقته في التفكير في الخيارات المتاحة له سواء من حيث التخصصات الجامعية أو المعاهد الفنية. لا تُقارن نفسك بالآخرين، بل ركز على اهتماماتك وقدراتك، واستشر معلمين أو مرشدين تربويين إذا لزم الأمر.