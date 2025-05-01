ما هو حقيقة زيادة تموين شهر مايو 2025 ؟ .. قبل ما تنزلي تشتري تموينك أعرفي نصيبك كام!

حقيقة زيادة تموين شهر مايو 2025 في جمهورية مصر العربية من الأمور التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة حيث هناك مجموعة من التساؤلات حول زيادة التموين لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية بسبب غلاء الأسعار لكن تسعى دائماً الحكومة المصرية على توفير برامج دعم عديدة من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض مثل برنامج حياة كريمة كذلك توفير منحة العمالة الغير منتظمة لذا سوف نقوم لكم حقيقة الأمر حول رفع تموين في شهر مايو الحالي لهذا العام.

حقيقة زيادة تموين شهر مايو 2025

لقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن استمرار صرف الزيادة التموينية للمواطنين خلال شهر مايو 2025 تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأكثر احتياج لذلك إليكم تفاصيل الزيادة:

قيمة الدعم الإضافي 125 جنيه للبطاقات التي تضم فرد واحد

250 جنيه للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر.

كما تم تمديد فترة صرف المنحة الإضافية حتى 31 مايو 2025 ليتمكن المواطنين الذين لم يصرفوا مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل من الاستفادة بها.

كذلك للعلم تم توفير أكثر من 30 سلعة ضمن منظومة الدعم منها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغير ذلك من السلع

أماكن صرف تموين شهر مايو 2025

يريد الكثير من المواطنين والمواطنات المستفيدين من التموين التعرف على أماكن توزيعها في جمهورية مصر العربية لذلك إليكم جميع التفاصيل: