بالخطوات .. استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

يرغب الكثير من الأشخاص في الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطن كما توجد العديد من الشروط الواجب توافرها بأكملها في الشخص المتقدم من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة للفئات المحددة لصرف هذا المعاش في المواعيد المحددة له دون مواجهة أي تعقيد.

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة لشهر مايو إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهي

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار كلمة الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة يمكن من خلالها إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستعلم رباعي وتاريخ الميلاد والرقم القومي في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يمكن الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص تكافل وكرامة لشهر مايو.

شروط الحصول على تكافل وكرامة بالرقم القومي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تكافل وكرامة وهذه الشروط تتمثل في الآتي