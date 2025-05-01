أحدث تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات “نزلها الآن بجودة عالية”

زادت عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة حيث أن الهدف من وراء مشاهدة تلك القناة هو تعزيز البث وزيادة المزايا الجديدة داخل القناة، ولهذا الغرض قامت القناة بتغيير التردد، مما دفع العديد من المتابعين خاصة الآباء والأمهات، للبحث عن التردد الجديد لإعادة تشغيل القناة لإسعاد أطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني الكرتونية والترفيهية، مما جعلها تحظى بشهرة كبيرة في الفترة الأخيرة ويقوم ملايين المتابعين والمشاهدين من مختلف الدول بمتابعة القناة، وذلك بفضل جودة المحتوى وتنوعه.

ترددات قناة طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

دقة القناة: HD

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

دقة القناة:HD.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة بشكل يدوي، يمكن اتباع الخطوات التالية: