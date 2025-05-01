بسعر ولا في الخيال “مواصفات هاتف samsung galaxy a36 5g”.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها المتوسط وهو هاتف هاتف samsung galaxy a36 5g الذي يتمتع بمواصفات عالية مع معالج قوي ومساحة تخزين كبيرة، كما أنه مصنوع بجودة عالية ومتانة قوية مع مقاومة للماء والأتربة، وقد يضمن ذلك تجربة مميزة للمستخدمين.

مواصفات هاتف samsung galaxy a36 5g

توجد عدة مواصفات عالية يتمتع بها هاتف samsung galaxy a36 5g منذ أن تم إصداره، ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي:

المعالج Snapdragon 6 gen 3 وحدة التخزين/ الرام 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام حجم الشاشة 6,7 بوصة لون الهاتف البينك والأبيض والأخضر والأسود نظام التشغيل اندرويد 15 عدد الشرائح شريحتين

مميزات هاتف samsung galaxy a36 5g

توجد العديد من المزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج الجديد، ومن أشهرها ما يلي:

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k.

سماعات الهاتف الخارجية من النوع ستيريو

يدعم الواي فاي والبلوتوث.

سعة البطارية تصل إلى 4700 مللي أمبير.

ظهر الزجاج مصنوع من الزجاج محمية بطبقة خارجية من النوع جوريلا.

كاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة.

يدعم أنظمة تحديد الموقع الجغرافي، ووسائل الأمان.

يدعم مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

عيوب هاتف samsung galaxy a36 5g

توجد بعض العيوب التي تخص هاتف samsung galaxy a36 5g على الرغم من وجود العديد من المزايا التي يتمتع بها، ومن أشهر هذه العيوب ما يلي: