رسميًا .. الحكومة العراقية تكشف عن بداية صرف رواتب المتقاعدين لشهر ايار ٢٠٢٥

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد في العراق اليوم عن استكمال كافة الإجراءات التي تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الخاص بشهر ايار من هذا العام من أجل الاستفادة من الصرف في المواعيد المحددة، وقد جاء هذا الإعلان لاستلام المستحقات الشهرية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، وقد يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل الاستفادة من الصرف لكافة مستحقيه.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر ايار ٢٠٢٥

يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل التي تخص صرف رواتب المتقاعدين لشهر ايار في العراق عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

اختار كلمة الاستعلام عن راتب التقاعد من الخيارات المتاحة.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عن راتبه وهو شهر مايو الذي يوجد من بين الخيارات.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مثل رقم البطاقة الوطنية الموحدة أو الرقم التقاعدي.

النقر على كلمة عرض التفاصيل من أجل عرض قيمة الراتب وموعد الاستحقاق في الصفحة مباشرة.

شروط استحقاق راتب التقاعد في العراق

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل استحقاق راتب التقاعد بشكل مباشر في العراق وهذه الشروط تتمثل في الآتي