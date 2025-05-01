تبقى القليل .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة مبسطة من أجل الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة إلكترونيا لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى وجوب تقديم بعض المستندات أثناء التقديم لإتاحة الصرف في المواعيد المحددة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر مايو في الموعد التالي

أوضحت الوزارة أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة المقبل سوف يكون في يوم 15 من مايو هذا العام.

كما أكدت أن المستحقات المالية تتم عادة في يوم 15 من كل شهر ميلادي جديد ما لم يوافق إجازة أو عطلة رسمية.

من المقرر وفقا لقرار الحكومة المصرية بأنه سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة لمستحقي البرنامج بالزيادة المقررة بداية من شهر يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 15٪.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الشروط تكون كالآتي