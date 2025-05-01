برامج متنوعة وحقيقة لأسرار بداخل الغابات “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025”

يتساءل العديد من الأفراد عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات، حيث تعد هذه القناة من بين القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة، نظرا لاهتمامها الخاص بعرض محتوى متنوع حول الطبيعة والعالم البري وعالم الحيوان.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تقدم القناة برامج مميزة تتناول مواضيع الطبيعة وعلم الحيوان، بالإضافة إلى أفلام وثائقية تتعلق بالحروب والعديد من المواضيع الشيقة، يتفرد هذا النوع من المحتوى تجذب الكثير من المشاهدين وهي تعتبر القناة الوحيدة التي تقدم هذا النوع من المحتوى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات جديد

تردد القناة: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

تردد اخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات من خلال هذا التردد أيضا

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6.

تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي عرب سات

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك المشهورة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة عالم الطبيعة والعالم البري وذلك من خلال هذا التردد

تردد القناة 11804.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ4/3.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية: