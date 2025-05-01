اتفرج “هنـــــــا” .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 عودة تورغوت الب

يترقب الجمهور عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 والذي يحمل معه الكثير من الأحداث الغير متوقعة حسبما ظهر في إعلانات المسلسل والتي تُنذر بحلقة قوية تجمع بين الإثارة والتشويق والمغامرات، حيث أصبح واحد من أفضل المسلسلات التركية التاريخية التي يتم عرضها خاصًة أن الأحداث تتطور وتتصاعد دراميًا بشكل غير متوقع، خاصًة مع انضمام مجموعة من الأبطال الجدد.

المؤسس عثمان الحلقة 190 عودة تورغوت الب

تشهد أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 تطورات حاسمة تبدأ باتفاق غير متوقع بين عثمان وصوفيا وهذا يثير صدمة كبيرة داخل قبيلة الكاي وحدوث بعض الخلافات بين البايات وذلك لأنه اتفق مع أحد الكفار وبعض أعداء القبيلة، وعاد تورغوت الب من جديد بعد سنوات من التساؤلات حول ظهوره ويستعد لإضافة طابع جديد، حيث ينطلق عثمان بك مع بالا خاتون في مهمة إنقاذ ولكنها تتجاوز مجرد الدفاع ويخطط من أجل توجيه ضربة قوية لأعدائه كوتشار وكلوديوس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190

يترقب المشاهدين موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 والتي يتم عرضها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية، ويتم عرض الحلقة مترجمة كاملة في اليوم التالي يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة عبر قناة الفجر الجزائرية أو قناة اليرموك الأردنية أو قناة مصر أم الدنيا.