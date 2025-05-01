يا ترى باقي كم يوم .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

ازدادت التساؤلات من أصحاب المعاشات المستفيدين من برنامج وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو خاصًة مع اقتراب موعد صرف المعاشات وذلك ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والفئات محدودة الدخل وكبار السن وذوو الإعاقة

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2025 لشهر مايو ويبدأ رسميًا في 15 مايو 2025 2025 على أن يستطيع المستفيدين من صرف مستحقاتهم عن طريق ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي ويأتي هذا الصرف في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية من أجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة، وبالتزامن مع صرف معاش تكافل وكرامة يتم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية بنسبة 25٪.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: