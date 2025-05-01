يا ترى باقي كم يوم .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
يا ترى باقي كم يوم .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

ازدادت التساؤلات من أصحاب المعاشات المستفيدين من برنامج وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو خاصًة مع اقتراب موعد صرف المعاشات وذلك ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والفئات محدودة الدخل وكبار السن وذوو الإعاقة 

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2025 لشهر مايو ويبدأ رسميًا في 15 مايو 2025 2025 على أن يستطيع المستفيدين من صرف مستحقاتهم عن طريق ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي ويأتي هذا الصرف في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية من أجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة، وبالتزامن مع صرف معاش تكافل وكرامة يتم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية بنسبة 25٪.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. 
  • تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف.
  • اختر برنامج “تكافل وكرامة” من البرامج المتاحة.
  • النقر على خدمة “الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية.
  • تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه “شهر مايو”.
  • إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.
  • وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة المعاش وموعد الصرف.
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فريق عمل البديل

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