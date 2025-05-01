الحكومة العراقية تزف خبر سار لجميع المواطنين في عيد العمال الآن

في ظل الاحتفال بعيد العمال العالمي، وتزامنًا مع اهتمام الحكومات بمشاكل المواطنين والوقوف على حلول تُساهم في تلبية احتياجاتهم بشكل كبير، لتكون ظاهرة البطالة هي من أبرز المعوقات التي تقف كتحدي كبير تواجه شريحة كبيرة من العمال، وعلى الرغم من ثن قوانين تهدف إلى توفير حياة كريمة لهذه الطبقة، إلا أنها لم تقضي بنسبة كبيرة على معاناة العمال وكذلك إيجاد حلول للمشاكل التي تُحيط بهم.

اهتمام العراق بالعمال

وفي سياق متصل أكد حسن خوام، المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن العمال هم الركيزة الأساسية للبنية الاقتصادية داخل دولة العراق، مشيرًا إلى أن عيدهم العالمي التي يتم الاحتفال به اليوم الخميس يعد دافعًا كبيرًا لتسليط الضوء عليهم ومعرفة الجوانب والمشكلات التي تعرقل هذه الشريحة، لتكون أبرزها البطالة والعمالة الوافدة الغير عاملة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية واتحادات نقابات العمل لبذل جهودًا جبارة لمحاولة احتواء مثل هذه التحديات الكبيرة التي تشغل بال الكثير من العمال.

تسهيلات كبيرة لجميع العمال

وأضاف المتحدث بأس وزارة العمل، أن الوزارة توفر العديد من الجوانب المالية والعينية، ومن بينها منح قروضًا ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك أصحاب المعامل والمصانع بالقطاع الخاص، بما تتراوح قيمة القرض من 20 لـ 50 مليون دينار عراقي، ناهيك عن توفير فرص عمل لجميع الباحثين عن فرص عمل مناسبة ضمن المنصة التي أطلقتها وزارة العمل، للتسهيل عليهم في تقديم السيرة الذاتية وكافة المعلومات العامة والشخصية التي تُحدد مجال عملهم، موضحًا أن الوزارة توفر دورات تدريبية في قرابة 37 مركزًا تدريبيًا داخل بغداد وكافة المحافظات الراقية، بالإضافة إلى التزام مجلس الوزراء بتشغيل نحو 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية في جميع المشروعات والقطاعات العاملة بالدولة.

الوقوف على أبرز مشكلات العمال وحلها

وتحرص الحكومة العراقية، على البحث عن أبرز الجوانب والتحديات التي تعرقل طريق العمال، ناهيك عن إلتزامها بتوفير ضمان اجتماعي وصحي يضمن حقوق الموظفين في القطاع الخاص، مع الإلتزام بنسبة الحد الأدنى المطلوب بمختلف القطاعات خاصة في القطاع الخاص.