“بكل أمــان علي فلوسك” بنك الخرطوم فتح حساب اون لاين بالرقم الوطني خلال تطبيق بنكك mobile-banking-mbok

خدمة بنك الخرطوم فتح حساب من الخدمات الحيوية التي يقدمها البنك للجمهور في أي مكان في العالم، طالما تحمل الجنسية السودانية يمكن الحصول على للخدمة في أي وقت وفي أي مكان من خلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة التي غزت العالم، وسهلت على البشر الكثير من الخدمات، وإليكم كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمة في السطور التالية لهذا التقرير.

بنك الخرطوم فتح حساب

الآن يمكن بكل سهولة الاستفادة من خدمة بنك الخرطوم فتح حساب وذلك من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التي أعلنها البنك عند ترويجه للخدمة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يجب أولا التوجه إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي على الإنترنت.

ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

إذا كنت لا تملك حساب يمكنك اختيار أيقونة إنشاء حساب.

بعدها عليك اختيار ايقونة فتح حساب في البنك.

بعدها عليك اختيار أيقونة اللغة.

ثم قم بكتابة كافة البيانات اللازمة في استمارة التسجيل.

بعد ذلك عليك رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في مكانها الصحيح.

وبعد ذلك عليك اختيار أيقونة إرسال الطلب.

خلال 48 ساعات يقوم البنك بإرسال رقم الحساب إلى العميل.

شروط الخدمة

حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمة التي أطلقها بنك الخرطوم فتح حساب يجب عليك أن تتوفر بك عدة شروط من أهمها ما يلي: