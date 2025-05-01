الأن.. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025

شهدت معدلات البحث الإلكتروني من قبل العديد من المواطنين بالعراق بالبحث عن الموعد المحدد لصرف رواتب التقاعد، حيث ينتظرها الكثير من المواطنين لأنها تعد من المصادر الرئيسية لهم من اجل تلبية احتياجاتهم والعمل علي سداد جميع المتطلبات الضرورية الخاصة بهم، تسعي الحكومة العراقية بصرف جميع الرواتب في موعدها المحدد بداية من كل شهر ميلادي، أكدت علي انه اذا تزامن يوم صرف الرواتب مع إجازة رسمية يتم تأجيلها إلي اليوم التالي علي الفور، عبر هذا السياق سنسرد لكم كيفية الاستعلام علي وراتب المتقاعدين بالعراق تابعونا عبر السطور القادمة.

خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 شهر مايو

من خلال اتباع هذه الخطوات التالية يمكنك الاستعلام علي الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين شهر مايو بالعراق 2025، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: يرجي زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.

الخطوة التالية: قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، يتطلب إدخال إنشاء حساب إلكتروني من خلال اسم المستخدم، كلمة المرور.

قم بتحديد خدمة الاستعلام علي رواتب التقاعدين، شهر مايو، 2025.

ادخل البيانات الشخصية للمواطن بطريقة صحيحة.

انقر علي خانة الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار موعد صرف رواتب المتقاعدين، مع بيانات بقيمة الراتب.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

حددت هيئة التقاعد الوطنية في العراق علي الشروط اللازمة من اجل الحصول علي رواتب التقاعد والتي تتمثل في: