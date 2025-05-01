ظهرت نتيجة الشهادة السودانية الان.. نتيجتك بالإسم فقط

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول نتيجة الشهادة السودانية، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات بمختلف ولايات السودان، حتى أن هذه النتيجة أو المرحلة الدراسية تُحدد مسيرة الطالب الجامعية، وبناءً عليه فكان لزامي على وزارة التربية والتعليم مراجعة أوراق الامتحانات بكل دقة وحيادية، لضمان حصول الطالب على الدرجة المستحقة له في هذه المرحلة الدراسية، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بعرض النتائج للثانوية العامة.

ظهور نتيجة الشهادة السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، عن ظهور نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة اليوم الخميس، بعد تأكيد بيانها أمس بأن يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، تمهيدًا للحصول على النتائج والتعرف على الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقوم بفتح باب التظلم بعد الانتهاء من عرض النتائج مباشرة، بحيث يتقدم إليها الطلاب لإعادة تصحيح أوراق الامتحانات مرة أخرى.

الإستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

قم بإتباع مجموعة من الخطوات التي تؤهلك للإستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية أو نتائج الثانوية العامة بناءً على ما يلي:-