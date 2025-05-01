استخراج نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة 2023 بالإسم على الموقع الرسمي الان

يترقب طلاب الشهادة الثانوية السودانية علي إعلان نتائج الامتحانات الخاص سنه 2023 وذلك بعد الإعلان علي تأجيلها العديد من المرات المتتالية بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث ينتظر الطلاب نتائجهم بفارغ الصبر وذلك لأهمية هذه المرحلة الدراسية والتي من خلال اجتيازها يتمكنوا علي الفور الانتقال إلي المرحلة الجامعية لتحقيق أهدافهم، أيضا إدخال الفرح والسرور علي أولياء أمورهم، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن النتائج فور الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالسودان، سنوضح لكم كافة الخطوات في السطور الآتية:

خطوات الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025

ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات بالشهادة السودانية علي معرفة الموعد المحدد للإعلان علي نتائج الشهادة السودانية 2025 والتي من المؤكد أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

ثم اضغط علي خانة الخدمات التعليمية الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2023ـ 2024 من خلال النقر عليها.

يتطلب إدخال بيانات الطالب مثل كتابة اسم الطالب، رقم الجلوس الخاص به.

انقر علي زر البحث.

في النهاية: يتم علي الفور إظهار نتيجة الطالب مع بيان درجات المواد، المجموع الكلي، النسبة المئوية.

طريقة الاستعلام علي نتيجة الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم بالسودان علي إتاحة الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025 من خلال إرسال رقم الجلوس الخاص بالطالب عبر رسالة نصية الي الرقم 5556 ، تهدف هذه الطريقة إلي تسهيل وصول الطلاب والاطلاع علي نتائجهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلي المدارس.