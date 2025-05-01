جدول مرتبات شهر مايو 2025.. موعد صرف الراتب

يبحث العديد من الموظفين عن جدول مرتبات شهر مايو 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية حول الجدول المعمول به في الوقت الحالي، إذا أن القرار جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء الاقتصادي والمالي عن عبء المواطنين، وعليه سنتعرف معًا على موعد صرف راتب مايو 2025 وجدول المرتبات الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو يوافق يوم 22 من شهر مايو بدلاً من يوم 24 مايو 2025، حتى أن عمليات الصرف تستمر على مدار الـ 5 أيام بما يصل إلى يوم 26 مايو 2025، مضيفة أنه تم تخصيص أيام 27 و28 و29 مايو 2025 من أجل صرف المتأخرات وكافة المستحقات المالية الخاصة بالعاملين في الدولة، حتى أن هذا التحرك جاء ضمن خطة حكومية لتنظيم عملية الصرف دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة تواجه العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص، حتى أن جميع العاملين في الدولة يمكنهم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الألي.

ما هو جدول مرتبات الموظفين في الدولة؟

وحددت وزارة المالية المصرية، جدول مرتبات العاملين في الدولة عن شهر مايو 2025، وفقًا لما يأتي:-