ثبت تردد قناة SSC الجديد على الأقمار الصناعية 2025 وتابع مباريات الدوري السعودي أول بأول

قناة SSC الفضائية تقدم العديد من المباريات الرياضية مثل كأس الملك والدوري السعودي للمحترفين، تصفيات كأس العالم لفارة آسيا ودوري أبطال آسيا، من خلال تغطية شاملة باستخدام افضل التقنيات واعلي جودة حديثة تعمل علي بث المباراة مباشرة من ارض الملعب، كما تحتوي علي برامج تحليلية يقوم عليها افضل المعلقين الرياضين بهذه المباريات، يتاح للجميع تحميلها واستقبالها عبر تردداتها الجديدة علي شاشات التلفاز، علما بأنه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم الترددات الجديدة الخاصة بالقناة وأيضا خطوات تحميلها إليكم التفاصيل.

تردد قناة SSC عبر النايل سات الجديد

يمكنكم استقبال تردد القناة الرياضية SSC عبر جهاز التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

تم تعديل تردد القناة: 12523.

عبر مؤشر الاستقطاب: الأفقي.

من خلال معامل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

التردد الحديث بقناة SSC علي العرب سات

جاء التردد الجديد بقناة SSc: 12418.

معامل الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الرمز الجديد الخاص بالقناة: 4/3.

خطوات تنزيل ترددات قناة SSC الرياضية علي التلفاز

يبحث الكثير من عشاق مشاهدة المباريات الرياضية علي طريقة تحميل قناة SSC عبر تردداتها التي تم تحديث القناة عبرها، حيث تتمثل هذه الخطوات في: